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Во Франции выявили 16 случаев заражения обезьяньей оспой

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Во Франции подтверждено 16 случаев заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает Высшее управление здравоохранения Франции (HAS).

Сообщается, что большинство случаев заражения — 12 — зарегистрированы в столичном регионе Иль-де-Франс, один — в восточном регионе Овернь — Рона — Альпы, два — в Окситании и один — в Нормандии.

При этом в сообщении ведомства отмечается, что случаи заболевания обезьяньей оспой в Европе пока проходят в легкой форме. Не зарегистрировано ни одного летального случая.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что необходимости в массовой вакцинации от обезьяньей оспы нет. Основными способами предотвратить распространение инфекции остаются отслеживание контактов заразившихся и изоляция. Делать прививки, как и в случае с натуральной оспой, рекомендуется лишь сотрудникам лабораторий, которые работают с вирусом — возбудителем оспы обезьян, а также медикам, которые лечат пациентов с такой инфекцией.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1958 году. В 2003 году случаи заражения зафиксировали в США. Последняя крупная вспышка произошла в Нигерии в 2017 году, однако в 2018–2019 годах заболевших обезьяньей оспой находили в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

В начале мая этого года об одном из случаев сообщили власти Великобритании. Оспу обезьян выявили у человека, который вернулся из Нигерии. Затем очаги заболевания заметили в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, США, Ирландии, Чехии и Словении.

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Российские врачи пока не сообщали о случаях заражения. Роспотребнадзор оценил вероятность завоза оспы обезьян как низкую из-за ограничения авиасообщения с большинством стран со вспышками этого заболевания.

Теги
Оспа обезьян Франция ВОЗ
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