В «Макдоналдсе» назвали слухами данные об исчезновении бигмаков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе «Макдоналдса» в России отказались комментировать РБК информацию об изменениях в меню сети после смены названия и возобновления бизнеса, назвав данные слухами.

Ранее Telegram-каналы Mash и «хэппи мил» сообщили, что в сети, которую планируется запустить под новым именем, не будет бигмаков, «Биг Тейсти» и «Макфлури», так как они являются товарными знаками «Макдоналдса».

Остальные блюда в меню сохранятся, однако поменяют названия, пишет Mash.

«Макдоналдс» объявил об уходе из России 16 мая. В компании назвали присутствие в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям организации на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине, и «ускорения неопределенности в бизнес-среде». Тогда же компания сообщила, что намерена продать бизнес «местному покупателю».

19 мая стало известно, что сеть купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «ГиД» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе. По условиям сделки Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники «Макдоналдса» продолжат работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщала пресс-служба компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая заявил, что столичное правительство поддержит возобновление работы сети, и рассказал, что 95% всех продуктов, которые использовались в ресторанах, были российскими. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал Собянин.