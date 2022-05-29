В «Макдоналдсе» назвали слухами данные об исчезновении бигмаков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
«Спартак» победил «Динамо» и четвертый раз в истории выиграл Кубок России Спорт, 18:59
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Центральной России Общество, 18:46
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:40
Победителем «Джиро д'Италия» впервые стал австралийский велогонщик Спорт, 18:40
Песков исключил участие Зеленского в разговоре Путина с Эрдоганом Политика, 18:25
Болид Мика Шумахера развалился на две части после аварии в «Формуле-1» Спорт, 18:17
В «Макдоналдсе» назвали слухами данные об исчезновении бигмаков Бизнес, 18:15
Ласицкене призвала делать из турниров в России «праздники, а не похороны» Спорт, 18:03
Предстоятель УПЦ помянул патриарха Кирилла как глава независимой церкви Политика, 18:02
Сборная Чехии впервые за 10 лет завоевала медали на ЧМ по хоккею Спорт, 17:46
Посол России в Британии заявил, что никто не говорил о желании взять Киев Политика, 17:40
Польское радио сообщило о передаче Киеву 18 «Крабов» Политика, 17:31
ТАСС сообщил об ужесточении обвинения отцу сестер Хачатурян Общество, 17:24
Правительство поручило расмотреть обнуление НДС для туроператоров Бизнес, 17:10
Бизнес ,  
0 

В «Макдоналдсе» назвали слухами данные об исчезновении бигмаков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе «Макдоналдса» в России отказались комментировать РБК информацию об изменениях в меню сети после смены названия и возобновления бизнеса, назвав данные слухами.

Ранее Telegram-каналы Mash и «хэппи мил» сообщили, что в сети, которую планируется запустить под новым именем, не будет бигмаков, «Биг Тейсти» и «Макфлури», так как они являются товарными знаками «Макдоналдса».

Остальные блюда в меню сохранятся, однако поменяют названия, пишет Mash.

ФАС получила ходатайство о покупке бизнеса «Макдоналдс» в России
Бизнес
Фото:Виталий Смольников / ТАСС

«Макдоналдс» объявил об уходе из России 16 мая. В компании назвали присутствие в стране нецелесообразным и не соответствующим ценностям организации на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине, и «ускорения неопределенности в бизнес-среде». Тогда же компания сообщила, что намерена продать бизнес «местному покупателю».

19 мая стало известно, что сеть купит сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «ГиД» управляла 25 ресторанами сети в Сибири по франшизе. По условиям сделки Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники «Макдоналдса» продолжат работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщала пресс-служба компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 мая заявил, что столичное правительство поддержит возобновление работы сети, и рассказал, что 95% всех продуктов, которые использовались в ресторанах, были российскими. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал Собянин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
«Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Фото: Matthew Stockman / Getty Images Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию
Инструкции
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Теги
Макдоналдс новости бургер
Материалы по теме
Титов выразил надежду на сохранение цен в сети на базе «Макдоналдса»
Бизнес
ФАС получила ходатайство о покупке бизнеса «Макдоналдс» в России
Бизнес
Стали известны варианты нового названия ресторанов «Макдоналдс» в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter