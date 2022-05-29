В порт Хельсинки вошли четыре корабля НАТО для совместных учений

Четыре военных корабля из США, Германии и Франции прибыли в порт Хернесаари в Хельсинки, американские и немецкие суда принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает Yle News.

По данным Минобороны Финляндии, эти визиты были запланированы несколько недель назад. В этом году ожидаются еще 20 учебных мероприятий, восемь из них являются новыми — они стали частью подготовки к «серому периоду» между подачей заявки и вступлением в Североатлантический альянс, заявил финский министр обороны Антти Кайкконен.

«В процессе соискания членства в НАТО мы укрепляем наши партнерские отношения. Один из способов показать это — то, что мы немного больше тренируемся с нашими близкими партнерами, и мы определенно увидим другие визиты в ближайшие месяцы», — отметил Кайкконен, добавив, что это способствует обороноспособности Финляндии, хотя и не стало большим изменением.

Председатель комитета по обороне парламента Петтери Орпо заявил, что проведение учений увеличивает присутствие в регионе стран-партнеров, что является частью плана по обеспечению безопасности Финляндии во время процесса вступления в НАТО. «Это сильный политический сигнал внешнему миру», — добавил он.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи заявил, что Вашингтон не планирует увеличивать присутствие в Швеции и Финляндии, при этом уточнив, что в регионе увеличится число проводимых учений, ротаций и других мероприятий.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обе страны хотят присоединиться к блоку с условием неразмещения военных баз и ядерного оружия на их территории. Против членства этих государств выступает ряд стран альянса, в частности, Турция и Хорватия.

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Президент России Владимир Путин говорил, что намерение североевропейских государств может усугубить «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственную угрозу» для России, но Москва ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.

До этого газета The Guardian писала, что летом в Восточной Европе пройдут учения, целью которых станет отработка действий по борьбе с «российской агрессией». Издание отмечало, что они станут одними из самых крупных со времен холодной войны.

Учения планируется провести в ряде стран от Финляндии до Северной Македонии, в них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил (альянс был создан в 2014 году, в нем участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция).

По данным газеты, Лондон отправит около восьми тыс. военных для участия в этих манврах. В британском Минобороны заявили, что проведение учений планировалось давно, их подготовку ускорили из-за российской военной операции на Украине.