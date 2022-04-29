Британия направит 8 тыс. военных на учения по борьбе с «агрессией России»

Британское Минобороны сообщило, что летом в Восточной Европе пройдут одни из самых масштабных учений со времен холодной войны; маневры планировались давно, но подготовку решили ускорить из-за российской военной операции на Украине

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Около 8 тыс. военнослужащих британской армии примут участие в учениях в Восточной Европе, целью которых станет отработка действий по борьбе с «российской агрессией», пишет The Guardian. Маневры пройдут летом, они станут одними из самых крупных со времен холодной войны.

В британском Минобороны заявили, что проведение учений планировалось давно, их подготовку ускорили из-за российской военной операции на Украине.

Учения должны пройти в ряде стран от Финляндии до Северной Македонии, в них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил (альянс был создан в 2014 году, в нем участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция).

Генерал-лейтенант Ральф Вуддис заявил, что Великобритания «вносит значительный вклад в защиту Европы и сдерживание российской агрессии». Глава Минобороны Британии Бен Уоллес со своей стороны сказал, что «безопасность Европы как никогда важна».

28 апреля Польша объявила, что в мае проведет военные учения, из-за чего на трассах с Варминьско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью России, и других регионах страны будет «интенсивное движение» колонн с военной техникой. Граждан попросили не публиковать фотографии с военными объектами из соображений безопасности.

18 апреля учения с участием подразделений НАТО начались в Латвии. Маневры NAMEJS 2022 пройдут до 27 мая, в них будут задействованы около 3 тыс. военных