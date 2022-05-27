Пророссийские власти Запорожья предложили передать Москве базы ВСУ

Запорожская область. Бердянск (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Постоянное присутствие в Запорожской области российских войск обеспечит безопасность в регионе, заявил агентству «РИА Новости» Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации, действующей на подконтрольной российским военным части Запорожской области.

«Местом размещения российской военной базы может стать теперь уже бывшая украинская военно-морская база «Восток», расположенная в освобожденном городе Бердянске на берегу Азовского моря. Еще полезнее будет военно-воздушная база в Мелитополе», — убежден Рогов.

Ранее с подобным предложением выступили новые власти Херсонской области, которая полностью находится под контролем российских войск. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов также заявил, что наличие военных баз позволит гарантировать безопасность области. «Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население», — заявил он.

В МИД России отметили, что такие идеи «преждевременно» комментировать.

По данным Минобороны России на 26 мая, в Запорожской области российские военные контролируют южную и центральную часть региона, не включая областной центр: города Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие населенные пункты. Херсонская область находится под полным контролем российских войск с 15 марта.

В обоих регионах введена бивалютная зона, то есть жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, но в дальнейшем планируется переход исключительно на рубли. Кроме того, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям двух областей получить российское гражданство упрощенно. Кроме того, пророссийские власти обеих областей заявляли, что в будущем хотят присоединиться к России.