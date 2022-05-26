Авиация США и Японии совершила совместный полет над Японским морем

Восемь истребителей японской и американской авиации совершили совместный полет над акваторией Японского моря, сообщает телеканал NHK со ссылкой на военное ведомство Японии.

Со стороны воздушных сил Японии в полете приняли участие истребители F15, со стороны США — F16. Одним из оснований для проведения полета в Минобороны Японии назвали прошедший 25 мая запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи. «Мы будем поддерживать и укреплять нашу позицию и возможности, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе», — указали в военном ведомстве.

КНДР, как сообщали в Южной Корее и Японии, совершила запуск трех баллистических ракет — сразу после того, как в Токио прошел саммит руководителей неформального альянса Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности), куда входят Япония, США, Австралия и Индия. От Вашингтона в саммите принял участие президент Джо Байден, он также посетил Сеул.

В Японии запуск Северной Кореей ракет сочли «очевидной провокацией». США и Южная Корея провели ответные запуски баллистических ракет.

Японское издание The Asahi Shimbun отмечает, что озабоченность Токио вызвала также активность российских и китайских военных самолетов во время проведения Quad. Министр обороны Нобуо Киси заявил, что 24 мая два китайских и два российских бомбардировщика совместно пролетели над Японским морем, а затем направились в сторону Восточно-Китайского моря, не нарушив воздушного пространства Японии. Киси также сообщил, что над акваторией Японского моря был замечен российский разведывательный самолет.

Минобороны России в тот же день сообщило, что над акваториями двух указанных морей проводилось плановое совместное патрулирование, в котором приняли участие российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики «Хун-6К». Мероприятие не было направлено «против третьих стран», подчеркивали в военном ведомстве.

Читайте на РБК Pro Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Статьи Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода Статьи Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы

Токио направил протест Москве в связи с указанными инцидентами. В МИД России сообщили, что отклонили его как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию, указывает «РИА Новости».