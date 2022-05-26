Авиация США и Японии совершила совместный полет над Японским морем
Восемь истребителей японской и американской авиации совершили совместный полет над акваторией Японского моря, сообщает телеканал NHK со ссылкой на военное ведомство Японии.
Со стороны воздушных сил Японии в полете приняли участие истребители F15, со стороны США — F16. Одним из оснований для проведения полета в Минобороны Японии назвали прошедший 25 мая запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи. «Мы будем поддерживать и укреплять нашу позицию и возможности, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе», — указали в военном ведомстве.
КНДР, как сообщали в Южной Корее и Японии, совершила запуск трех баллистических ракет — сразу после того, как в Токио прошел саммит руководителей неформального альянса Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности), куда входят Япония, США, Австралия и Индия. От Вашингтона в саммите принял участие президент Джо Байден, он также посетил Сеул.
В Японии запуск Северной Кореей ракет сочли «очевидной провокацией». США и Южная Корея провели ответные запуски баллистических ракет.
Японское издание The Asahi Shimbun отмечает, что озабоченность Токио вызвала также активность российских и китайских военных самолетов во время проведения Quad. Министр обороны Нобуо Киси заявил, что 24 мая два китайских и два российских бомбардировщика совместно пролетели над Японским морем, а затем направились в сторону Восточно-Китайского моря, не нарушив воздушного пространства Японии. Киси также сообщил, что над акваторией Японского моря был замечен российский разведывательный самолет.
Минобороны России в тот же день сообщило, что над акваториями двух указанных морей проводилось плановое совместное патрулирование, в котором приняли участие российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики «Хун-6К». Мероприятие не было направлено «против третьих стран», подчеркивали в военном ведомстве.
Токио направил протест Москве в связи с указанными инцидентами. В МИД России сообщили, что отклонили его как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию, указывает «РИА Новости».