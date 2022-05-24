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Российские Ту-95МС и бомбардировщики Китая вместе провели патрулирование

В Минобороны подчеркнули, что учения прошли согласно плану военного сотрудничества, они не направлены против третьих стран

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и бомбардировщики «Хун-6К» ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает Минобороны.

«Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран», — отметили в российском военном ведомстве.

Полет занял около 13 часов, их сопровождали российские истребители Су-30СМ.

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Фото:Eugene Hoshiko / Getty Images

На этапах маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии. В Минобороны подчеркнули, что полеты прошли в соответствии с положениями международного права и воздушные пространства других стран не нарушались.

В прошлом году совместное патрулирование Ту-95МС и «Хун-6К» акваторий Японского и Восточно-Китайского морей прошло в ноябре. Тогда в нем участвовали по два самолета с каждой стороны.

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В 2020 году министр обороны Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину о совместном патрулировании с китайскими бомбардировщиками в декабре.

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Ту-95МС бомбардировщики учения Китай
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