Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Российские саперы начали разминирование «Азовстали» Политика, 09:23
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:22
Эпоха iPod: как Apple создала самый популярный плеер в истории Pro, 09:18
Байден поддержал постоянное членство Японии в Совбезе ООН Политика, 09:10
Премьер Японии предложил провести саммит G7 в Хиросиме Политика, 09:05
Минэкономики оценило долю российского экспорта, затронутого санкциями Экономика, 09:00
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 08:58
Шестеркин сделал 43 сейва в игре с «Каролиной» и установил рекорд клуба Спорт, 08:55
Генсек РФС заявил об экономических вопросах к новому турниру в России Спорт, 08:46
Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Pro, 08:44
Глава Pfizer сообщил о скором успехе в лечении рака Общество, 08:42
От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Pro, 08:39
Глава ВЭФ предложил разработать «план Маршалла» для Украины Политика, 08:34
С видом на Москву-реку: жилой комплекс с приватными двориками РБК и Primavera, 08:33
Политика ,  
0 

Байден поддержал постоянное членство Японии в Совбезе ООН

Президент США заявил об этом на переговорах с премьером Японии. Токио давно претендует на статус постоянного члена в СБ, а после начала российской военной операции на Украине Япония вновь призвала к реформе совета
Джо Байден и&nbsp;Фумио Кисида
Джо Байден и Фумио Кисида (Фото: David Mareuil / Getty Images)

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН, передает NHK.

Сейчас постоянных членов в СБ пять: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. В состав совета также входят десять непостоянных членов.

Япония вступила в ООН в 1956 году. Она чаще, чем все остальные страны (11 раз), избиралась непостоянным членом Совета безопасности.

Токио настаивает на реформе Совбеза. В 2005 году Япония, Германия, Бразилия и Индия (так называемые страны G4) представили проект резолюции, которая предполагает увеличение числа его постоянных членов с пяти до 11, но постоянные члены совета идею не поддержали.

После начала российской военной операции на Украине Кисида напомнил, что Россия является постоянным членом СБ и должна поддерживать мир и стабильность международного сообщества. Действия Москвы он назвал «безрассудными». Кисида вновь призвал к реформе Совбеза. Он предложил также изменить полномочия по праву вето, указав, что 26 февраля Россия стала единственной страной в совете, которая выступила против принятия резолюции с осуждением ее спецоперации.

В США сочли возможными испытания КНДР во время визита Байдена в Японию
Политика
Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Президент США проводит рабочую поездку в Азию, он уже посетил Южную Корею. В Токио американский лидер также планирует встретиться с представителями Японии, Австралии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать
Инструкции
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Джо Байден США Совбез ООН Япония
Материалы по теме
Япония предоставит Украине дополнительные $300 млн на гуманитарную помощь
Политика
США не увидели возможности исключить Россию из Совбеза ООН
Политика
Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter