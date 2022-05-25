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Жена командира «Азова» Дениса Прокопенко сообщила о его звонке из плена

Екатерина Прокопенко
Екатерина Прокопенко (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Командир украинского батальона «Азов» (часть материалов признана в России экстремистской и запрещена) Денис Прокопенко позвонил жене из российского плена. Об этом Катерина рассказала The Guardian.

«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — сказала Прокопенко.

Условия содержания оказались «более или менее удовлетворительными», ООН и Международный комитет Красного Креста контролируют ситуацию, сказала Катерина. При этом она отметила, что не было понятно, мог ли командир «Азова» говорить свободно во время звонка.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Бойцы «Азова» (входит в Нацгвардию Украины) вместе с военными ВСУ и разведчиками оказались на «Азовстали» после того, как российские войска взяли под контроль большую часть Мариуполя. 16 мая их начали эвакуировать.

Министерство обороны России сообщило, что к 20 мая в плен сдались 2439 украинских военных с «Азовстали», в том числе группа из 531 члена батальона «Азов». Командира «Азова» Дениса Прокопенко вывезли на специальном бронеавтомобиле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что военные вышли с завода по приказу командования ВСУ. Посредниками операции помимо международных организаций стали Турция, Израиль, Швейцария и Франция.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что 53 тяжелораненых военнослужащих отправили в больницу в Новоазовске и еще 221 человек попал в больницу в Оленовке. Оба населенных пункта подконтрольны ДНР. Красный Крест сообщал, что зарегистрировал всех вышедших и собрал информацию о ближайших родственниках для связи.

Киев заявлял о планах обменять военных с «Азовстали» на российских пленных, в том числе при помощи Турции. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко говорил, что Россия допускает такой сценарий. Однако глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что трибунал над украинскими военными неизбежен.

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