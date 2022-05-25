Жена командира «Азова» Дениса Прокопенко сообщила о его звонке из плена

Екатерина Прокопенко (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Командир украинского батальона «Азов» (часть материалов признана в России экстремистской и запрещена) Денис Прокопенко позвонил жене из российского плена. Об этом Катерина рассказала The Guardian.

«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я. Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — сказала Прокопенко.

Условия содержания оказались «более или менее удовлетворительными», ООН и Международный комитет Красного Креста контролируют ситуацию, сказала Катерина. При этом она отметила, что не было понятно, мог ли командир «Азова» говорить свободно во время звонка.

Бойцы «Азова» (входит в Нацгвардию Украины) вместе с военными ВСУ и разведчиками оказались на «Азовстали» после того, как российские войска взяли под контроль большую часть Мариуполя. 16 мая их начали эвакуировать.

Министерство обороны России сообщило, что к 20 мая в плен сдались 2439 украинских военных с «Азовстали», в том числе группа из 531 члена батальона «Азов». Командира «Азова» Дениса Прокопенко вывезли на специальном бронеавтомобиле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что военные вышли с завода по приказу командования ВСУ. Посредниками операции помимо международных организаций стали Турция, Израиль, Швейцария и Франция.

Читайте на РБК Pro Pro На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода Статьи Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы

Замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что 53 тяжелораненых военнослужащих отправили в больницу в Новоазовске и еще 221 человек попал в больницу в Оленовке. Оба населенных пункта подконтрольны ДНР. Красный Крест сообщал, что зарегистрировал всех вышедших и собрал информацию о ближайших родственниках для связи.

Киев заявлял о планах обменять военных с «Азовстали» на российских пленных, в том числе при помощи Турции. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко говорил, что Россия допускает такой сценарий. Однако глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что трибунал над украинскими военными неизбежен.