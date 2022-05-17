Володин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену

Вячеслав Володин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Нацистские преступники» не должны подлежать обмену как пленные, их судьбу должен решать суд, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. <...> Наша страна гуманно обращается с теми, кто сдался или попал в плен. Но что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна: это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», — написал он.

Так Володин прокомментировал предложение депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолия Вассермана запретить обмен военных преступников из батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

Володин поручил парламентскому комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.

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