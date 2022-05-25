Российских дипломатов не позвали на церемонию памяти жертв Хиросимы

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Власти японского города Хиросимы отказались приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США 6 августа. Об этом сообщил российский посол в Японии Михаил Галузин, его слова опубликованы в Telegram-канале дипмиссии.

«Организаторы пошли на упомянутый «отказ» под предлогом нашей спецоперации на Украине. Неплохо бы им помнить, что там мы вынуждены искоренять поощрявшийся коллективным Западом нацизм. Такой же самый нацизм, альянс с которым стал одной из ключевых причин национальной катастрофы, постигшей Японию в 1945 году», — заявил посол.

Он назвал отказ от приглашения России «постыдным шагом» и доказательством того, что руководство Японии отвернулось от памяти своих сограждан, которые стали жертвами бомбардировки.

Галузин обвинил японские власти в том, что они не хотят вспоминать о действиях США, и указал, что на прошлых церемониях они не называли страну, которая совершила массовое убийство мирных людей.

Дипломат упрекнул правительство Японии в том, что оно «тиражирует небылицы насчет мифического намерения» России применить ядерное оружие на Украине. Кроме того, оно «отменяет» на своем главном мероприятии Россию — страну из числа лидеров в борьбе за ядерное нераспространение и эвентуальную ликвидацию ядерных арсеналов.

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В конце Второй мировой войны Вооруженные силы США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия. После этого правительство Японии объявило о капитуляции.

От взрывов погибли, по разным оценкам, 70–100 тыс. человек. Через пять лет от радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 300 тыс. человек.

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят мемориальные церемонии, на которых выступает и премьер-министр. Как минимум в последние два года главы правительства Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга действительно не упоминали в речах США, но говорили, что повторение тех событий недопустимо, а память необходимо передавать следующим поколениям. Они отмечали, что важно поддерживать и укреплять режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

После начала военной операции России на Украине администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» не пустила российских и белорусских чиновников на памятную церемонию в честь 77-летия освобождения концлагеря Бухенвальд. Руководство решило, что их присутствие неприемлемо из-за военных действий на Украине. При этом на мероприятии почтили память погибших в концлагерях россиян, белорусов и украинцев, а к памятному знаку возложили венки в цветах национальных флагов России и Белоруссии.

В начале мая российские посольства в некоторых европейских странах, например Австрии и Франции, получили уведомления, что не приглашены на мероприятия 8 мая в память об освобождении от нацистской оккупации и окончании Второй мировой войны в Европе.