Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,08 -0,46 EUR Бирж. 72,80 -0,57 Brent 60,02 -0,99% USD Нал. 65,52 64,69 EUR Нал. 73,43 72,50 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1187 -0,0012 BTC/USD Бирж. 11 765,00 -36,00 IMOEX 2 678,29 +1,10% RTSI 1 296,47 +1,11% DJIA 25 717,74 -2,90% Nasdaq 7 726,04 -3,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Arconic $26 (+9,8%) прогноз Cowen к 04.08.20
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Walmart $130 (+22,27%) прогноз Cowen к 31.07.20
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+9,8%) прогноз Cowen к 04.08.20
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Walmart $130 (+22,27%) прогноз Cowen к 31.07.20
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 13:25
В Совфеде назвали предвзятой позицию НАТО по присоединению Крыма Политика, 14:40 Ни одного оттенка серого: как снизить комиссию за интернет-эквайринг Pro, 14:31 «Краснодар» продал все билеты на первый в истории матч Лиги чемпионов Спорт, 14:28 Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы Общество, 14:18 Что умеют смарт-часы Galaxy Watch Active 2 и какие отзывы они получили Стиль, 14:07 Российский авторынок в июле сократился на 2,4% Бизнес, 14:05 Арустамян анонсировал переход игрока сборной России в «Динамо» Спорт, 14:04 В Азербайджане возбудили дело после массового отравления на свадьбе Общество, 13:46 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 13:45 Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Политика, 13:44 Bitcoin-облигации: какое будущее ждет криптовалюты Крипто, 13:42 «Ювентус» представил резервную форму голубого цвета Спорт, 13:39 Акции «Уралкалия» выросли на 17% Бизнес, 13:38 Карьера топ-менеджера или свое дело: что выбрать Pro, 13:35
Общество ,  
0 
Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы

Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте центра.

По данным опроса, о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнят 72% россиян, при этом 21% опрошенных не смог назвать таких случаев — чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

Опасаются начала ядерной войны 52% опрошенных, а 46% респондентов не испытывают беспокойств по этому поводу.

Также 79% россиян уверены, что при возникновении ядерного конфликта ни у кого не будет возможности выжить, а 71% опрошенных ничего не знает о существовании бомбоубежищ и их местонахождении.

Наибольшую угрозу, связанную с применением ядерного оружия, по мнению респондентов, для России представляют США — 60%. Еще 13% опрошенных назвали главной угрозой Китай, а 11% считают, что ни одна из стран не представляет такой опасности.

Опрос ВЦИОМа проводился 3 июля, в нем приняли участие 1600 респондентов.

Атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки были произведены Вооруженными силами США в 1945 году во время Второй мировой войны. После атаки правительство Японии приняло решение о прекращении войны. Это единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия. Количество погибших от непосредственного взрыва составило от 70 тыс. до 80 тыс. человек. Через пять лет после произошедшего из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 200 тыс. чел.

Теги: ядерное оружие, опрос ВЦИОМ, Хиросима и Нагасаки
Материалы по теме
Кандидат на пост главы Пентагона выступил за ядерное сдерживание России
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Политика
Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter