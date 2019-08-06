Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы

Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировку Хиросимы

Каждый пятый россиянин не смог вспомнить про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте центра.

По данным опроса, о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнят 72% россиян, при этом 21% опрошенных не смог назвать таких случаев — чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

Опасаются начала ядерной войны 52% опрошенных, а 46% респондентов не испытывают беспокойств по этому поводу.

Также 79% россиян уверены, что при возникновении ядерного конфликта ни у кого не будет возможности выжить, а 71% опрошенных ничего не знает о существовании бомбоубежищ и их местонахождении.

Наибольшую угрозу, связанную с применением ядерного оружия, по мнению респондентов, для России представляют США — 60%. Еще 13% опрошенных назвали главной угрозой Китай, а 11% считают, что ни одна из стран не представляет такой опасности.