В Японии оценили перспективы атомной энергетики из-за операции на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 09:56
Эффективная работа компании на российском ПО и open source-решениях Партнерский материал, 09:48
В Латвии пройдет шествие против «советского наследия» Политика, 09:46
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 09:33
Самые актуальные площадки для продвижения сегодня: большой обзор Pro, 09:33
ЦИАН назвал города Подмосковья с подешевевшими новостройками Недвижимость, 09:30
Ракова сообщила об открытии паллиативного центра в Боткинской больнице Город, 09:30
В ДНР сообщили о выходе из «Азовстали» 10 военных с белыми флагами Политика, 09:22
Российский вратарь побил два рекорда в НХЛ в ходе одной игры Кубка Стэнли Спорт, 09:14
В Японии оценили перспективы атомной энергетики из-за операции на Украине Экономика, 09:13
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:09
Сильнейший конкурент Amazon выходит на IPO: что нужно знать инвесторам Pro, 09:03
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли Спорт, 08:56
Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Pro, 08:47
Экономика ,  
0 

В Японии оценили перспективы атомной энергетики из-за операции на Украине

По словам руководителя подразделения Mitsubishi Heavy Industries, возвращение в эксплуатацию АЭС, остановленных после аварии на Фукусиме, поможет снизить зависимость от российских энергоресурсов
Фото: Jae C. Hong / AP
Фото: Jae C. Hong / AP

Военная операция на Украине и введенные из-за нее антироссийские санкции предоставили возможности для развития ядерной энергетики в Японии, заявил в интервью Financial Times глава профильного подразделения Mitshubishi Heavy Industry Акихико Като. «В будущем импортировать топливо из России может быть сложно. Люди начинают осознавать, что, пока мы покупаем топливо за рубежом, всегда будет риск нестабильности», — пояснил он.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» 2011 года в Японии было 54 атомных реактора, которые вырабатывали около трети используемой в стране энергии. После катастрофы все АЭС были приостановлены для проверок, сейчас в стране работают лишь пять таких станций, еще десять получили разрешение на возобновление эксплуатации, отмечает Financial Times. Mitsubishi Heavy Industries не строила новых АЭС с 2009 года.

Като рассказал, что сейчас многие изменили мнение насчет безопасности атомной энергетики. Проведенный в марте опрос Nikkei показал, что возобновление работы атомных реакторов поддерживают 53% японцев — это самый высокий показатель с момента аварии. По словам Като, позиция государства тоже меняется.

Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров
Политика
Фото:Reuters

Топ-менеджер Mitsubishi Heavy Industries сообщил, что к 2023 году планируется вернуть в эксплуатацию несколько действующих АЭС. В частности, станции «Симанэ» и «Онагава» уже прошли необходимые проверки.

Financial Times указывает на энергетический кризис, с которым Япония столкнулась из-за роста цен на газ и нефть. При этом Токио покупает около 9% СПГ в России, и отказ от российского газа в качестве санкционной меры повлиял бы на экономику страны, спровоцировав рост цен на электроэнергию. В то же время около 55% урана для использования на АЭС Япония приобретает в западноевропейских странах.

В апреле премьер-министр Фумио Кисида заявил, что увеличение доли атомной энергетики должно рассматриваться «с учетом растущих цен на электроэнергию и газ». Глава правительства подчеркнул, что власти «не пойдут на компромисс» в вопросах безопасности и узнают мнение населения, прежде чем принимать какие-либо решения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить
Статьи
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Россия стоит на грани патентной блокады. Кто рискует больше всего
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции

После начала российской военной операции США запретили импорт российских нефти и газа. Аналогичную меру обсуждают в Евросоюзе, хотя договоренности по этому вопросу в Брюсселе пока не достигли. В Японии в начале мая заявили, что не станут присоединяться к нефтяному эмбарго из-за ограниченности ресурсов.

В марте власти составили перечень из семи импортируемых из России ресурсов, которые трудно будет заменить в краткосрочной перспективе. В их числе оказались нефть, СПГ и уголь.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Япония АЭС
Материалы по теме
Япония ввела санкции против Мишустина, глав ДНР и ЛНР
Политика
Финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС
Бизнес
Япония введет санкции против 140 россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter