В Японии оценили перспективы атомной энергетики из-за операции на Украине

По словам руководителя подразделения Mitsubishi Heavy Industries, возвращение в эксплуатацию АЭС, остановленных после аварии на Фукусиме, поможет снизить зависимость от российских энергоресурсов

Фото: Jae C. Hong / AP

Военная операция на Украине и введенные из-за нее антироссийские санкции предоставили возможности для развития ядерной энергетики в Японии, заявил в интервью Financial Times глава профильного подразделения Mitshubishi Heavy Industry Акихико Като. «В будущем импортировать топливо из России может быть сложно. Люди начинают осознавать, что, пока мы покупаем топливо за рубежом, всегда будет риск нестабильности», — пояснил он.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» 2011 года в Японии было 54 атомных реактора, которые вырабатывали около трети используемой в стране энергии. После катастрофы все АЭС были приостановлены для проверок, сейчас в стране работают лишь пять таких станций, еще десять получили разрешение на возобновление эксплуатации, отмечает Financial Times. Mitsubishi Heavy Industries не строила новых АЭС с 2009 года.

Като рассказал, что сейчас многие изменили мнение насчет безопасности атомной энергетики. Проведенный в марте опрос Nikkei показал, что возобновление работы атомных реакторов поддерживают 53% японцев — это самый высокий показатель с момента аварии. По словам Като, позиция государства тоже меняется.

Топ-менеджер Mitsubishi Heavy Industries сообщил, что к 2023 году планируется вернуть в эксплуатацию несколько действующих АЭС. В частности, станции «Симанэ» и «Онагава» уже прошли необходимые проверки.

Financial Times указывает на энергетический кризис, с которым Япония столкнулась из-за роста цен на газ и нефть. При этом Токио покупает около 9% СПГ в России, и отказ от российского газа в качестве санкционной меры повлиял бы на экономику страны, спровоцировав рост цен на электроэнергию. В то же время около 55% урана для использования на АЭС Япония приобретает в западноевропейских странах.

В апреле премьер-министр Фумио Кисида заявил, что увеличение доли атомной энергетики должно рассматриваться «с учетом растущих цен на электроэнергию и газ». Глава правительства подчеркнул, что власти «не пойдут на компромисс» в вопросах безопасности и узнают мнение населения, прежде чем принимать какие-либо решения.

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После начала российской военной операции США запретили импорт российских нефти и газа. Аналогичную меру обсуждают в Евросоюзе, хотя договоренности по этому вопросу в Брюсселе пока не достигли. В Японии в начале мая заявили, что не станут присоединяться к нефтяному эмбарго из-за ограниченности ресурсов.

В марте власти составили перечень из семи импортируемых из России ресурсов, которые трудно будет заменить в краткосрочной перспективе. В их числе оказались нефть, СПГ и уголь.