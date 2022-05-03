Россию не пригласили на день памяти освобождения Австрии от нацистов

Здание посольства РФ в Австрии (Фото: austria.mid.ru)

Российское посольство в Австрии получило уведомление МИДа страны о том, что представители России не будут участвовать в мероприятиях 8 мая в память об освобождении Австрии от нацистской оккупации и окончании Второй мировой войны в Европе, сообщается в аккаунте дипмиссии во «ВКонтакте».

«Одновременно нас заверяют в том, что в ходе церемонии подобающим образом будет отдана дань памяти «тысячам» павших советских солдат. Что ж, посмотрим», — сказал посол Дмитрий Любинский.

« (Не) понимание значения страшных уроков истории Второй мировой войны и их последствий вновь становится глубинной проблемой двусторонних отношений», — считает дипломат.

Он добавил, что, несмотря на данный шаг со стороны австрийских властей, дипмиссия продолжит «полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий».

Россия в этом году не стала приглашать зарубежных лидеров на празднование Дня Победы в Москву. Не приедет в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что дата «не юбилейная». В этом году отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной войны.