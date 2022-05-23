Премьер Японии предложил провести саммит G7 в Хиросиме

Таким образом японская сторона намерена продемонстрировать приверженность миру без ядерного оружия. Байден, по данным японских СМИ, предложение поддержал, это также должны сделать Франция и Британия

Джо Байден (слева) и Фумио Кисида (Фото: Evan Vucci / AP)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о намерении провести саммит G7 в 2023 году в Хиросиме, передает Kyodo со ссылкой на источники и NHK.

Американский лидер поддержал это предложение. Япония в следующем году председательствует в G7, в качестве мест проведения саммита рассматриваются также Нагоя и Фукуока.

Кисида на переговорах с Байденом в Токио заявил, что его страна не допустит односторонних попыток изменить статус-кво в Азии, а Байден заверил премьера в оборонительной поддержке Японии.

О намерении Токио предложить провести саммит в Хиросиме Kyodo сообщало на прошлой неделе. По данным его источников, этим японская сторона планирует продемонстрировать свою приверженность миру без ядерного оружия. При этом Токио должен заручиться поддержкой выбора места для саммита со стороны других членов G7, обладающих ядерным оружием, — Франции и Великобритании.

Семья японского премьера происходит из Хиросимы, и многие его родственники погибли в бомбардировке, сам премьер родился в токийском районе Сибуя. В 2016 году Кисида участвовал в организации визита в Хиросиму экс-президента США Барака Обамы.

США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш» 6 августа 1945 года, спустя три дня — бомбу «Толстяк» на Нагасаки. В общей сложности в двух городах погибли около 250 тыс. мирных жителей.