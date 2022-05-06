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Франция не пригласила Россию отметить окончание Второй мировой войны

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Власти Франции не пригласили российских представителей на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, заявил посол в Париже Алексей Мешков, передает «РИА Новости».

«Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — сказал дипломат.

Материал дополняется

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