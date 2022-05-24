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В генпрокуратуре Молдавии подтвердили задержание Додона на 72 часа

Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: kremlin.ru)

Экс-президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа после обысков, которые проходили в его доме в рамках расследования дела о коррупции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

«Экс-президент Республики Молдова задержан на 72 часа», — рассказала она.

Ранее зампредседателя молдавской Партии социалистов Влад Батрынча, почетным председателем которой является Додон, опроверг информацию о его задержании, которая появилась в СМИ. По его словам, в офисе и дома у бывшего президента проходили обыски в его присутствии.

До этого портал Deschide.md со ссылкой на источники сообщил, что Додона задержали на 72 часа в рамках возбужденного против него уголовного дела по нескольким статьям. По данным портала, вместе с бывшим главой государства задержали его шурина Петру Мериняну, который якобы пытался уничтожить улики.

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В Генпрокуратуре говорили, что экс-президента подозревают по четырем статьям УК — 337 (измена родине), 181/2 (признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

Уголовное дело на бывшего главу республики завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах от 2019-го бывший глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают на тот момент действующему президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма денег. Додон с Плахотнюком обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством.

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Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка, и обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его «бегства из страны» и отвлечь внимание от проблем Молдавии.

После публикации видео прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах «элементов преступления», но в мае этого года апелляционная палата отменила это решение суда.


 

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