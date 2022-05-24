В партии социалистов Молдавии опровергли задержание Додона

Ранее СМИ сообщили, что экс-президента задержали на 72 часа в связи с делом о государственной измене. В партии социалистов пояснли, что Додон не задержан, но присутствовал на обысках в своих доме и офисе

Игорь Додон (Фото: Andreea Alexandru / AP)

Экс-президента Молдавии (2016—2020) Игоря Додона не задерживали, сообщил Reuters зампредседателя молдвавской партии социалистов Влад Батрынча, почетным председателем которой является политик. В офисе и дома у Додона идут обыски в его присутствии, отметил представитель партии.

Ранее Deschide.md со ссылкой на источники сообщил, что Додона задержали на 72 часа в рамках возбужденного против него уголовного дела по нескольким статьям. По данным портала, вместе с бывшим главой государства задержали его шурина Петру Мериняну, который якобы пытался уничтожить улики.

До этого в Генпрокуратуре заявили, что в доме Додона проходит обыск. Экс-президента подозревают по четырем статьям УК Молдавии: 337 (измена родине), 1812 (финансирование политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

Уголовное дело против бывшего президента возбудили 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ в 2020 году. На ней бывший глава Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают президенту пакет, в котором, по утвеждению Реницэ, находится крупная сумма. Додон и Плахотнюк обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. По информации TV-8, глава государства упоминал в разговоре «записки», которые он «постоянно» писал президенту России Владимиру Путину.



После публикации видео прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах «элементов преступления»: в ведомстве пояснили, что не могут установить содержимое пакета. В мае 2022 года Апелляционная палата отменила это решение.



Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка. Он обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его бегства из страны и отвлечь внимание от проблем Молдавии.