Пушилин сообщил о гибели военных ВСУ при попытке подрыва на «Азовстали»

Шесть украинских военных погибли на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе после команды сложить оружие, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Трансляция шла в группе во «ВКонтакте».

«После того как вышла основная часть, кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов. Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные», — сказал он.

По предварительной информации, среди сдавшихся в плен оказались и иностранцы, отметил Пушилин.

Он рассказал, что командование войск на «Азовстали» приняло решение о выходе после того, как их «истрепали» снаряды, авиация и бомбы стали попадать в бункеры. По его словам, 8 мая после удара по заводу погибли около 70 человек в одном укрытии и 34 человека в другом.

Украинские военные держали оборону Мариуполя 86 дней с первого дня военной операции России. Они попали в окружение, укрывались и вели боевые действия с территории завода «Азовсталь», который занимает 11 кв. км и составляет примерно 1/15 города. С военными от ударов прятались и мирные жители. Военнослужащие просили в первую очередь вывести гражданских, затем раненых и тела убитых.

Эвакуация гражданских и военных с мариупольского завода стала условием Киева для продолжения переговоров с Москвой. Посредниками для вывода людей стали Международный Комитет Красного Креста и ООН.

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16 мая из «Азовстали» начали выводить и военнослужащих. Уже через четыре дня Министерство обороны России заявило о полном «освобождении» завода. По данным ведомства, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (часть его материалов признана экстремистской и запрещена в России) и военнослужащих ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский указывал на то, что украинские герои нужны Украине живыми. Он договорился о разблокировке «Азовстали» с Турцией, Швейцарией, Израилем и Францией в качестве посредников из-за отношений их лидеров с Россией. Командование ВСУ разрешило украинским военным «выйти и сберечь свою жизнь», так как они имеют на это право, подчеркивал президент.

Военных с «Азовстали» рассчитывают обменять на российских военных. Возможным сценарием все еще остается вывоз военных в Стамбул по Черному морю, который предлагала Турция.