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Военная операция на Украине ,  
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Трое мирных жителей погибли от удара в Херсонской области

Трое мирных жителей погибли после удара по поселку городского типа Белозерка в Херсонской области. Об этом сообщила военно-гражданская администрация региона, которую назначили после взятия под контроль российскими войсками, передает «РИА Новости».

«Сегодня в результате удара нанесенного населенному пункту Белозерка, по предварительным данным, погибло три и ранено десять мирных граждан», — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняются.

По словам жителей поселка, обстрел произошел между 18:00 и 19:00, передает «Суспiльне Херсон». Они слышали два прилета снарядов возле Херсонской и Соборной улиц. Погибли молодой человек и учительница английского, была ранена 12-летняя девочка. Кроме того, повреждены газовые трубы.

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Кирилл Стремоусов

Со 2 марта областной центр региона Херсон находится под полным контролем российских Вооруженных сил в рамках военной операции на Украине. 15 марта они установили контроль над всей территорией Херсонской области.

Позже в регионе создали военно-гражданскую администрацию во главе с пророссийскими активистами Владимиром Сальдо и Кириллом Стремоусовым. Последнего СБУ подозревала в связях с ФСБ еще в 2020 году, писал «Суспiльне». С начала мая они начали говорить о желании региона войти в состав России.

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Кремль заявлял, что будущее Херсонской области должны решать ее жители. В то время как вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил о больших перспективах региона и возможности занять достойное место в «российской семье».

Украинские власти не раз обещали освободить территорию Херсонской области. 18 мая представитель МИД Мария Захарова заявила, что 16 мая украинские военные обстреляли жилые кварталы Херсона с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». При этом она указала на то, что подразделений российских войск в Херсоне нет. От Министерства обороны данных об отступлении не было.

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Теги
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