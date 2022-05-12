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«РИА Новости» сообщило о взрывах в центре Херсона

По данным корреспондента агентства, центр Херсона обстреливают ВСУ, в течение нескольких минут в городе произошло не менее шести взрывов подряд

В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут Вооруженные силы Украины, передает корреспондент «РИА Новости».

По данным журналиста, в городе произошло не менее шести взрывов подряд, они продолжались в течение нескольких минут.

Позже источник «РИА Новости» заявил, что российские средства ПВО сбили две ракеты с кассетной боевой частью над северной окраиной Херсона. Минобороны России пока не давало официальных комментариев на эту тему.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» соседнего государства. Украина в ответ объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

Российские военные взяли Херсон 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля. В регионе запустили вещание российских телеканалов.

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11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ заявила, что решение о статусе Херсонской области должны принимать только ее жители, а Россия при любом исходе его поддержит.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Херсонская область взрывы ВСУ Военная операция на Украине
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