«РИА Новости» сообщило о взрывах в центре Херсона

По данным корреспондента агентства, центр Херсона обстреливают ВСУ, в течение нескольких минут в городе произошло не менее шести взрывов подряд

В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут Вооруженные силы Украины, передает корреспондент «РИА Новости».

По данным журналиста, в городе произошло не менее шести взрывов подряд, они продолжались в течение нескольких минут.

Позже источник «РИА Новости» заявил, что российские средства ПВО сбили две ракеты с кассетной боевой частью над северной окраиной Херсона. Минобороны России пока не давало официальных комментариев на эту тему.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» соседнего государства. Украина в ответ объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

Российские военные взяли Херсон 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля. В регионе запустили вещание российских телеканалов.

Читайте на РБК Pro Pro Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Статьи Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Из чего сделан менеджер, или Что предпринять, когда все смотрят на тебя? Из чего сделан менеджер, или Что предпринять, когда все смотрят на тебя? Саммари Pro x The Economist Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Статьи Pro Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Статьи Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи

11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ заявила, что решение о статусе Херсонской области должны принимать только ее жители, а Россия при любом исходе его поддержит.