«РИА Новости» сообщило о взрывах в центре Херсона
В центре Херсона прогремели сильные взрывы, по предварительным данным, обстрел ведут Вооруженные силы Украины, передает корреспондент «РИА Новости».
По данным журналиста, в городе произошло не менее шести взрывов подряд, они продолжались в течение нескольких минут.
Позже источник «РИА Новости» заявил, что российские средства ПВО сбили две ракеты с кассетной боевой частью над северной окраиной Херсона. Минобороны России пока не давало официальных комментариев на эту тему.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин называл необходимость «денацификации и демилитаризации» соседнего государства. Украина в ответ объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.
Российские военные взяли Херсон 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля. В регионе запустили вещание российских телеканалов.
11 мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о намерении обратиться к Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ заявила, что решение о статусе Херсонской области должны принимать только ее жители, а Россия при любом исходе его поддержит.