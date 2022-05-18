Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает исторические заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Его заявление публикует пресс-служба Белого дома.
«Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и рассчитываю на сотрудничество с Конгрессом США и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро превратить его в самый сильный оборонительный союз в истории», — сказал Байден.
Он отметил, что США и их союзники по НАТО будут продолжать проводить военные учения и сохранять свое присутствие в Балтийском регионе.
«Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии», — заявил президент.
Байден добавил, что 19 мая в Вашингтоне он встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, чтобы провести «консультации об их заявках в НАТО и европейской безопасности».
Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. 18 мая послы обеих стран передали заявки на вступление в Североатлантический альянс генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу.
Теперь их заявки должен рассмотреть Совет НАТО. Затем соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.
В частности, президент США и ранее поддерживал такое решение Швеции и Финляндии. 13 мая в телефонном разговоре с лидерами обеих стран он заявил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Хельсинки и Стокгольма самим принимать решения о вступлении.
Президент Турции (страна — член НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов поддержать вступление Швеции и Финляндии в военный блок, потому что эти страны потворствуют террористическим организациям и вводили против Анкары санкции.
Президент России Владимир Путин заявил, что действия двух государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности», однако их вступление в НАТО не создаст непосредственной угрозы для России.