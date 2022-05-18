Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Тинькофф» запретил клиентам делать переводы с комментариями об Украине Финансы, 19:47
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Политика ,  
0 

Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает исторические заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Его заявление публикует пресс-служба Белого дома.

«Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и рассчитываю на сотрудничество с Конгрессом США и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро превратить его в самый сильный оборонительный союз в истории», — сказал Байден.

Он отметил, что США и их союзники по НАТО будут продолжать проводить военные учения и сохранять свое присутствие в Балтийском регионе.

«Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии», — заявил президент.

Байден добавил, что 19 мая в Вашингтоне он встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, чтобы провести «консультации об их заявках в НАТО и европейской безопасности».

FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Фото:Johanna Geron / Reuters

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. 18 мая послы обеих стран передали заявки на вступление в Североатлантический альянс генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Mikhail Nilov / Pexels Спрос на российское ПО взлетел на 300%. Можно ли его удовлетворить
Прогнозы
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Unsplash От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи

Теперь их заявки должен рассмотреть Совет НАТО. Затем соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.

В частности, президент США и ранее поддерживал такое решение Швеции и Финляндии. 13 мая в телефонном разговоре с лидерами обеих стран он заявил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Хельсинки и Стокгольма самим принимать решения о вступлении.

Президент Турции (страна — член НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не готов поддержать вступление Швеции и Финляндии в военный блок, потому что эти страны потворствуют террористическим организациям и вводили против Анкары санкции.

Президент России Владимир Путин заявил, что действия двух государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности», однако их вступление в НАТО не создаст непосредственной угрозы для России.

Материалы к статье
Теги
Джо Байден Швеция Финляндия заявка о вступлении НАТО
Материалы по теме
Эрдоган исключил одобрение членства Швеции в НАТО без выдачи боевиков РПК
Политика
Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО
Политика
Bloomberg узнал о требованиях Турции за прием Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter