Сенатор назвал цель предоставления США $40 млрд помощи Украине

Новый пакет помощи Украине на сумму в $40 млрд, который Сенат США одобрил 19 мая, призван помочь ей «открыть порт Одессы». Такое заявление сделал лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл интервью газете The New York Times.

«Я считаю, что этот пакет сконструирован таким образом, чтобы не только помочь им на суше, но, как я надеюсь, чтобы иметь некоторые влияние на открытие порта Одессы», — сказал сенатор.

Сенат США одобрил выделение Украине $40 млрд помощи большинством голосов, хотя рассмотрение законопроекта блокировал сенатор от республиканской Рэнд Пол. В качестве главного аргумента он приводил превышение бюджета Госдепартамента США, так как в случае принятия законопроекта суммарная помощь Украине с прошлого года достигла бы $60 млрд. Такой шаг ускорил бы рост инфляции, говорил сенатор, требуя внести поправки в законопроект. В итоге документ пропустили, обойдя вето сенатора с помощью процедурных шагов.

В итоговом документе, который согласовал Сенат, говорилось, что $6 млрд должны направить на прямую помощь Киеву в области безопасности, $8,8 млрд — на экономическую поддержку, $9,05 млрд — на пополнение запасов оружия от Пентагона, а $4 млрд передать другим странам, поставляющим оружие Украине. Такие данные приводило агентство Bloomberg.

Еще $4,35 млрд должны пойти на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь под управлением Агентства США по международному развитию (USAID), а $700 млн — на глобальное продовольственное финансирование Госдепартаментом.

В ночь на 19 мая директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на специальном совещании Организации Объединенных Наций (ООН) по продовольственной безопасности обратился к России с призывом открыть украинские порты для вывоза зерна. Постпред страны при организации Василий Небензя говорил, что суда «не выходят» из порта Одессы, хотя Россия установила безопасный коридор шириной три морских мили и длиной 80 морских миль, чтобы дать им возможность покинуть гавань. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — заявлял постпред. В МИД подтверждали, что ведут переговоры по вывозу зерна из черноморских портов, хотя и не по каналам ООН.

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