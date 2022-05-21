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Пандемия коронавируса ,  
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В КНДР выявили почти 2,5 млн человек с симптомами «неизвестной лихорадки»

Общее количество пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» в КНДР увеличилось до 2,46 млн человек, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей.

По данным агентства, за последние сутки в Северной Корее коронавирусом (его власти страны называют «лихорадкой») заразились порядка 220 тыс. человек. За тот же срок от инфекции умерли еще шесть человек. Таким образом, с начала распространения «лихорадки» в стране, от нее умерли 66 пациентов.

За сутки от инфекции вылечились более 281 тыс. человек, 692,5 тыс. остаются в больницах и проходят лечение, пишет агентство. Из всех заболевших 1,76 млн уже выздоровели.

КНДР отрицала проникновение коронавируса на свою территорию с начала пандемии, но 12 мая подтвердила, что в стране обнаружили первые случаи заражения омикрон-штаммом. Вирус нашли у больных в столице страны, Пхеньяне, у которых брали анализы.

16 мая представитель президента Южной Кореи Кан Ин Сон заявил, что, по мнению южнокорейских властей, в КНДР сложилась тяжелая ситуация с распространением заболевания. В этот день в стране выявили рекордные 402,9 тыс. случаев заражения «лихорадкой».

На фоне распространения инфекции в стране, где проживают почти 26 млн человек, председатель Трудовой партии Кореи и глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал местные власти за неспособность бороться с увеличением количества заражений. Он назвал лихорадку крупнейшим потрясением для страны с момента ее основания и потребовал привлечь армию к борьбе с эпидемией, чтобы наладить поставки лекарств в аптеки. В частности, руководитель КНДР указывал, что препараты не доходят до конечного потребителя, а у аптек и фармацевтов нет необходимого инвентаря.

После появления данных об ухудшении обстановки в КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил помощь Пхеньяну, если тот согласится. В частности, он предложил поставить северокорейским властям медицинское оборудование и вакцины от коронавируса, а также направить в страну медицинский персонал.

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