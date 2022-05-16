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Пандемия коронавируса ,  
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Сеул обещал помощь КНДР для борьбы с COVID-19 при согласии ее властей

Южная Корея готова предоставить любую необходимую помощь КНДР для борьбы со вспышкой коронавируса, главное, чтобы на это согласился Пхеньян, заявил президент республики Юн Сок Ёль, выступая перед Национальной ассамблеей.

«Если власти Северной Кореи согласятся, мы не пожалеем никакой необходимой поддержки, такой как лекарства, в том числе вакцины от COVID-19, медицинское оборудование и медицинский персонал», — сказал он.

Северокорейские власти официально заявили, что в стране выявили зараженного COVID-19, только 12 мая. До этого правительство отрицало наличие заболевания на территории страны. Пхеньян называет инфекцию «лихорадкой».

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Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за последние сутки в КНДР обнаружили 402 920 новых случаев заболевания. Таким образом, общее количество зараженных возросло до 1,2 млн. Умерли от болезни 50 человек.

В Южной Корее уже говорили, что планируют обсудить с Пхеньяном поставки гуманитарной помощи. Тогда представитель президента Южной Кореи Кан Ин Сон говорил, что Сеул оценивает ситуацию как тяжелую.

Председатель Трудовой партии Кореи и руководитель КНДР Ким Чен Ын 16 мая заявил, что аптеки страны не готовы к работе в усиленном режиме и раскритиковал министров и национальную сферу здравоохранения. Он обвинил чиновников в том, что они безответственно относятся к работе и плохо организуют борьбу с эпидемией.

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В частности, Ким Чен Ын обратил внимание, что закупленные государством медикаменты не доходят до конечного потребителя. Он поручил местным властям привлечь армию, чтобы наладить поставки лекарств в Пхеньян.

Ранее Ким Чен Ын говорил, что вспышка «лихорадки» в КНДР стала крупнейшим потрясением для страны с момента ее основания.

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