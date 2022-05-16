В КНДР привлекут военных для поставок лекарств от «лихорадки» в аптеки

Власти КНДР мобилизуют военных, чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения «лихорадки». Соответствующий приказ отдал глава страны Ким Чен Ын на экстренном совещании политбюро Трудовой партии Кореи, передает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Правительство Северной Кореи поручило распределить имеющиеся в стране запасы лекарств, однако на совещании лидер отметил, что они не доходят до людей своевременно, в том числе через аптеки, пишет агентство.

Руководитель страны приказал мобилизовать армию и «немедленно» наладить поставки лекарств в Пхеньян.

Ким Чен Ын раскритиковал министров и национальную сферу здравоохранения за «безответственное» отношение к работе и негативно оценил их организаторские способности.Он обратил внимание на ненадлежащее оснащение аптечных пунктов. В частности, главу КНДР не устроило, что аптеки не могут бесперебойно выполнять свои функции, так как в них нет помещений и мест для хранения медикаментов кроме витрин, а у продавцов нет защитной одежды.

Утром 15 мая ЦТАК сообщило, что за сутки в стране выявили 296 тыс. пациентов, с симптомами «неизвестной лихорадки». По данным агентства, с конца апреля, когда в стране обнаружили первые случаи заболевания, инфекцией заразились более 826 тыс. человек.

КНДР признала первый случай заражения коронавирусом с начала пандемии 12 мая, до этого власти утверждали, что инфекции в стране нет. Тогда Ким Чен Ын также провел заседание политбюро и призвал пресечь все пути для распространения болезни, а также усилить пограничный контроль. Власти объявили в стране карантин и стали жестко контролировать его соблюдение.



Через несколько дней Ким Чен Ын заявил, что «лихорадка» стала крупнейшим потрясением с момента основания страны.