В КНДР заявили о 402 тыс. заболевших с симптомами лихорадки за сутки

Фото: Ahn Young-joon / AP

В КНДР за минувшие сутки выявили 402,9 тыс. человек с симптомами лихорадки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Общее число заболевших с конца апреля по 15 мая составило 1,2 млн.

За сутки выздоровели 152 тыс. человек, восемь умерли. Всего число летальных исходов составило 50.

По данным ЦТАК, «незнакомая лихорадка» начала распространяться в стране с конца апреля. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ее крупнейшим потрясением с момента основания КНДР. 16 мая он заявил, что аптеки страны не готовы к работе в усиленном режиме и приказал мобилизовать военных, чтобы наладить поставки медикаментов.

Глава КНДР также раскритиковал министров и организации здравоохранения и обвинил чиновников в том, что они безответственно относятся к работе и плохо организуют борьбу с эпидемией.