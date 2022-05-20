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Военная операция на Украине ,  
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Представители МИД России и ООН обсудили гуманитарную ситуацию на Украине

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Вопросы гуманитарной помощи жителям Украины, ЛНР и ДНР обсудили заместитель главы МИДа Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. Разговор прошел по инициативе ООН, сообщило российское ведомство на сайте.

Они также обсудили предложения ООН по обеспечению глобальной безопасности в сфере продовольствия.

Глава ВПП ООН призвал Россию открыть порты Украины для вывоза зерна
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Фото:Ian Waldie / Getty Images

С тех пор как Россия начала военную операцию на Украине, в мире возник риск нехватки продовольствия из-за препятствий посевной, говорил украинский президент Владимир Зеленский. Тогда немецкий министр по вопросам сотрудничества Свенья Шульце предупреждала, что засуха, кризис после пандемии коронавируса и боевые действия на Украине могут повлечь самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших.

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик сообщил, что на судах в портах Украины застряли почти 4,5 млн т зерна, и указал на то, что голод нельзя использовать в качестве политического или экономического оружия.

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Фото:Ahmed Gomaa / Global Look Press

Позже генсек ООН Антониу Гуттериш попросил Москву не мешать вывозу продовольствия из украинских портов. В то же время он подчеркнул, что западные страны не должны препятствовать поставкам удобрений и продуктов питания из России.

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Между тем постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал обвинения Москвы в угрозе продовольственного кризиса «кощунственными». Он счел виновными власти западных стран, которые ввели санкции против России. При этом Небензя отметил, что во втором полугодии 2022 года Россия может экспортировать 25 млн т зерна.

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