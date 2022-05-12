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В Херсонской области заявили о «взятии курса» на интеграцию в Россию

Херсонская область взяла курс на интеграцию в Россию и не свернет с выбранного пути, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости». Область находится под контролем российских военных.

«Сколько займет переходный период, пока сложно сказать, но к концу года мы будем готовы не только на уровне общественного мнения, но и законодательства для плавного перехода к статусу субъекта России», — сказал Стремоусов.

Он заявил, что Херсонская область уже не вернется под контроль украинской власти и не будет «колонией западных партнеров, которые довели Украину до полной деградации».

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Спустя около недели после начала российской военной операции на Украине, 2 марта, российские военные заняли Херсон. К середине марта под контролем России оказалась вся территория Херсонской области, которая имеет сухопутную границу с Крымом. Позднее в Херсоне и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации.

Накануне Стремоусов сообщил о планах обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион. Он объяснил, что «абсолютно законный референдум», проведенный в Крыму весной 2014 года, не был принят мировым сообществом. «Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта», — заявил замглавы военно-гражданской администрации региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что данный вопрос должны решать сами жители Херсонской области. «Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен юристами и правовиками», — добавил он.

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