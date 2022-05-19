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В ДНР заявили о 785 сдавшихся на «Азовстали» за сутки

За 18 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе на одном из участков, которые контролируют силы ДНР, вышли и сдались в плен 785 военных со стороны Украины, сообщил  командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский в Telegram.

«Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело... вчера шестьсот, сегодня почти восемьсот только на нашем участке <...> Их реально больше нас и было, и остается», — написал он.

18 мая российское Минобороны сообщило, что за сутки сдались в плен 694 военных из числа подконтрольных Киеву сил, которые находились на «Азовстали». В числе сдавшихся были 29 раненых, всего с завода эвакуировали 80 раненых, из них 51 человека поместили в больницу Новоазовска в ДНР. Всего с 16 мая в плен сдались 959 человек из тех, кого российские военные и силы ДНР заблокировали на территории комбината.

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Фото:Минобороны РФ

О взятии Мариуполя глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 21 апреля. Тогда же Путин поручил полностью блокировать территорию «Азовстали», на которой находилась часть подконтрольных Киеву сил.

Украинская сторона утверждала, что кроме военных ВСУ, на заводе заблокированы мирные жители, раненые и члены батальона «Азов» (его символика признана экстремистской в России и запрещена, Генпрокуратура просит Верховный суд признать батальон террористическим). Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев прекратит мирные переговоры с Москвой, если оставшиеся на заводе люди будут уничтожены.

После блокировки «Азовстали» активизировались переговоры об эвакуации мирных жителей и выводе военных, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Эвакуация гражданских проходила с 5 по 7 мая. По сообщениям ДНР, к полудню 7 мая завод покинули 176 мирных жителей.

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Еще через полторы недели с территории завода вышла группа военных-переговорщиков с белыми флагами. Они обсудили маршруты эвакуации раненых, которая началась 16 мая.


 

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