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В ДНР сообщили о переговорах с вышедшими из «Азовстали» военными

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский (Фото: Friedemann Kohler / DPA / ТАСС)

Десять украинских военных, которые в понедельник вышли с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, попросили о переговорах, сообщил основатель батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас идет оживленный этап переговоров. <...> Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — заявил он.

Материал дополняется.

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Азовсталь Мариуполь Александр Ходаковский Украина переговоры
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