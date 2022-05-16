Военная операция на Украине , 16 мая, 12:46
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В ДНР сообщили о переговорах с вышедшими из «Азовстали» военными
Александр Ходаковский
Десять украинских военных, которые в понедельник вышли с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, попросили о переговорах, сообщил основатель батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».
«Сейчас идет оживленный этап переговоров. <...> Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — заявил он.
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