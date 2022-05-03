Bloomberg сообщил о получении держателями евробондов выплат от России

Речь идет о долларовых выплатах России по еврооблигациям с погашением 4 апреля 2022 и 2042 годов. Ранее Минфин сообщил, что произвел выплаты в долларах по двум евробондам на $649,2 млн, сумев избежать технического дефолта

Вид на здание Министерства финансов РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Выплаты России в долларах по еврооблигациям с погашением 4 апреля 2022 и 2042 годов начали доходить до их держателей, сообщает Bloomberg. Основные международные клиринговые центры получили и обработали платежи России по евробондам, а три инвестора сообщили агентству на условиях анонимности о поступлении выплат в их банки-депозитарии.

Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая — через два дня после истечения срока лицензии Минфина США. В начале марта ведомство разрешило России обслуживать долговые платежи по суверенным еврооблигациям до 25 мая. В частности, допускаются транзакции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином, необходимые для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по долгу или акциям» ЦБ, ФНБ или Минфина по облигациям, выпущенным до 1 марта 2022 года.

Однако условия договоров позволяют России использовать рубли для выплат по еврооблигациям с погашением в 2036 году как крайнее средство, а по бондам в долларах с погашением в 2026 году допускается плата в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также платеж в долларах на счета за пределами Нью-Йорка, например в Швейцарии, Великобритании или ЕС.

29 апреля российский Минфин сообщил, что произвел выплаты в долларах по еврооблигациям, которые должны были погашаться 4 апреля 2022 и 2042 годов, сумев избежать технического дефолта. Средства были доведены до платежного агента Citibank N.A. London Branch, сказали в ведомстве. Общая сумма выплат по двум выпускам составила $649,2 млн.

Первоначально власти решили заплатить по этим бумагам в рублях из-за заморозки международных резервов страны, однако в таком случае грозило бы признание дефолта Минфина по истечении льготного периода 4 мая (один месяц, в течение которого можно заплатить без формального дефолта).