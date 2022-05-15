Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России

Потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25% в зависимости от сценария, оценили в Институте Банка Финляндии. Россия сможет смягчить эффект санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе. Сценарный анализ эффектов западных торговых санкций представлен в работе BOFIT, опубликованной 10 мая.

Санкции, ограничивающие импорт товаров в Россию, могут сделать ВВП страны меньше на 4–18% в зависимости от сценария, ограничения на экспорт — на 1–25%, также в зависимости от сценария.

«Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта», — констатирует экономист BOFIT.

Как считали в институте

Симола взяла за основу таблицы «затраты-выпуск» за 2019 год для России и других стран из базы данных Азиатского банка развития (Росстат сводит аналогичные таблицы для России,.xlsx). Такие системы данных, в частности, показывают, сколько и какой импортной продукции используется в различных отраслях экономики. В случае с импортом в Россию рассмотрены три сценария: действующий санкционный режим (запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, различных технологий, предметов роскоши и т.д.), сценарий расширения эмбарго на все товары и услуги развитых стран и условно-экстремальный сценарий полного прекращения импорта в Россию из всех стран.

«Поскольку данные по затратам и выпуску представлены на относительно высоком уровне агрегации, мы приблизительно позиционируем действующий санкционный режим как прекращение экспорта в Россию из развитых стран (ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и Тайвань) в сферах машиностроения, электрического и электронного оборудования, транспортных средств, авиации, финансового посредничества и деловых услуг», — поясняет автор.

«Мы рассчитываем долю импорта из этих стран по соответствующим отраслям в использовании всеми производственными секторами России. Для простоты мы принимаем, что этот импорт в краткосрочной перспективе вовсе не может быть замещен внутренним производством или импортом из других стран. Таким образом, выпуск упадет пропорционально выбывшему импорту. Затем мы рассчитываем степень распространения этих потерь выпуска на другие отрасли через межотраслевые связи, чтобы оценить эффект на полный выпуск и добавленную стоимость в экономике», — пишет Симола.

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Как упадет ВВП в зависимости от сценария

Анализ показал, что при действующих санкциях валовая добавленная стоимость в российской экономике может сократиться почти на 4% (при прочих равных).

При втором сценарии (развитые страны целиком прекращают поставки в Россию) падение общей добавленной стоимости достигает 10%. В том числе в текстильной промышленности России оно может составить более 20%, в производстве резины, пластмасс, химической отрасли — от 20 до 30%.

Наконец, в третьем сценарии полное прекращение импорта в Россию приводит к сокращению ВВП на 18%, следует из оценок BOFIT.

Что касается запретов на закупки продукции в России, то, как напоминает Симола, США, Австралия и Канада запретили импорт российских нефти, нефтепродуктов, газа и угля, США также запретили импорт из России таких товаров, как алмазы и морепродукты, Великобритания ввела заградительные импортные пошлины на разнообразные российские продукты, ЕС запретил ввоз из России угля (начиная с августа 2022 года) и некоторых черных металлов и т.д. Расчета влияния на российский ВВП аналогичны: экономист вычисляет долю российской продукции, предназначенной для экспорта, в той или иной отрасли, исходит из допущения, что после введения эмбарго эта доля производства целиком выбывает, оценивает степень распространения этих эффектов на всю экономику России.

При текущих санкциях добавленная стоимость в России снижается лишь на 1%. Однако в сценарии полной остановки импорта из России в развитые страны, наложившие санкции, ВВП сокращается уже на 12%. Наконец, в экстремальном сценарии полной изоляции России от мировых экспортных рынков добавленная стоимость падает на 25%.

Какие оговорки следует учитывать

Этот анализ призван служить исключительно в иллюстративных целях, поскольку он не учитывает несколько важных оговорок, подчеркивает Симола. Например, влияние по импортному и экспортному каналам оценивается раздельно, но просто суммировать их нельзя — в частности, из-за взаимосвязей между экспортными и импортными секторами. В более долгосрочной перспективе Россия сможет заместить по крайней мере часть выбывающего импорта из западных стран собственным производством и/или импортом с других рынков. «Россия может рано или поздно смягчить негативные эффекты торговых санкций, но это потребует времени и альтернативных рынков для экспорта и импорта», — резюмирует Симола.

Ранее аналитики Банка России предсказали четыре этапа структурной перестройки российской экономики в условиях санкций. Даже высокая степень локализации производства может не помочь, в случае если недостающие импортные компоненты уникальны и не могут быть легко заменены на продукцию другого производителя, указали в ЦБ, добавив, что в зоне риска находятся отечественные машиностроение и электронная промышленность. «В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», — отметили аналитики ЦБ.

Хотя определенный импорт может быть заменен российским производством, во многих случаях импортозамещение либо невозможно, либо не будет иметь практического смысла, отмечают исследователи BOFIT в другой работе от начала мая (.pdf). В некоторых российских отраслях, связанных с машиностроением, компьютерной техникой, электроникой и электрическим оборудованием, импортная зависимость достигала 50–60% (по данным за 2018 год), по оценке BOFIT.

Что известно про импортную зависимость в наиболее критичных областях

В середине марта, когда еще не все торговые санкции были объявлены, экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценивали, использовав те же данные межотраслевого баланса, что и BOFIT, что наибольший вред санкции принесут фармацевтической отрасли: доля лекарств из стран, которые ввели санкции, составляет почти половину всего конечного потребления фармацевтической продукции в стране (48,2%). На втором месте — сфера химических веществ и продуктов (44,7% конечного потребления попало под санкции), а на третьем — производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов (32,2%). Значительная зависимость от импорта из стран, объявивших санкции, также наблюдается в автомобилестроении (27%), изготовлении резиновых и пластмассовых изделий (26,8%), производстве бумаги (19,9%) и электрического оборудования (19,4%), следует из расчетов ЦМАКП.

В высокотехнологической сфере в России есть собственные разработчики систем автоматизированного проектирования (САПР) для проектирования микроэлектроники, что делает возможным частично заменить иностранные системы на российские аналоги. «Однако немедленно можно использовать российские САПР только для относительно простых задач», — отмечает ЦМАКП в обзоре технологического развития России и мира от 12 мая. Производство полупроводниковых устройств в России представлено на относительно старых техпроцессах. Серийное производство готовых микроэлектронных устройств представлено в основном продукцией военного и двойного назначения. «Существующие в России разработки и производственные мощности позволяют разрабатывать и производить полупроводниковую продукцию ограниченного ассортимента и в ограниченном количестве. Сохраняется потребность в иностранной микроэлектронной продукции и электронной компонентной базе, что в условиях санкций ставит вопрос о поиске более надежных партнеров и форсированном импортозамещении», — написали эксперты ЦМАКП.