Госдума обсудит запрет на обмен «нацистских преступников» 18 мая
Госдума рассмотрит проект постановления о недопущении обмена «нацистских преступников» на заседании 18 мая, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, передает Дума ТВ.
Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман выступил за запрет обмена бойцов украинского батальона «Азов» (символика и материалы организации признаны экстремистскими в России и запрещены), вывезенных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею Вассермана. «Это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», — сказал он и поручил комитету по обороне подготовить протокольное поручение.
Накануне агентство Reuters сообщило о том, что примерно десять автобусов с украинскими военными выехали с территории «Азовстали». Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что 53 тяжелораненых военных отвезли в больницу в Новоазовске, еще 221 человека отправили в Оленовку (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР). Их рассчитывали обменять на российских военных.
Позже Министерство обороны России сообщило, что 265 украинских военных, в том числе члены батальона «Азов», сдались в плен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские герои нужны стране живыми. Он выразил надежду на то, что с помощью ВСУ, разведки, переговорной группы, Красного Креста и ООН удастся сохранить жизнь военных.