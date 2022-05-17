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Госдума обсудит запрет на обмен «нацистских преступников» 18 мая

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума рассмотрит проект постановления о недопущении обмена «нацистских преступников» на заседании 18 мая, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов, передает Дума ТВ.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман выступил за запрет обмена бойцов украинского батальона «Азов» (символика и материалы организации признаны экстремистскими в России и запрещены), вывезенных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею Вассермана. «Это военные преступники, и мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом», — сказал он и поручил комитету по обороне подготовить протокольное поручение.

Володин поручил проработать в Госдуме запрет обмена военных преступников
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Накануне агентство Reuters сообщило о том, что примерно десять автобусов с украинскими военными выехали с территории «Азовстали». Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что 53 тяжелораненых военных отвезли в больницу в Новоазовске, еще 221 человека отправили в Оленовку (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР). Их рассчитывали обменять на российских военных.

Позже Министерство обороны России сообщило, что 265 украинских военных, в том числе члены батальона «Азов», сдались в плен.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские герои нужны стране живыми. Он выразил надежду на то, что с помощью ВСУ, разведки, переговорной группы, Красного Креста и ООН удастся сохранить жизнь военных.

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Теги
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