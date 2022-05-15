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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба заявил, что Украина не пойдет на отчуждение территорий

Украина не видит ничего плохого в перемирии с Россией, однако оно должно привести к «освобождению украинской территории», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

Киев готов к дипломатии, но не пойдет на отчуждение части территорий или отсрочку следующей фазы военных действий, указал он.

Кулеба также подчеркнул, что на Украину следует доставить как можно больше оружия. «Моя задача — доставить на Украину как можно больше оружия, инициировать как можно больше санкций против России и помочь как можно больше украинцам, которые вынуждены были бежать за границу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Между тем, Кулеба выразил сожаление из-за того, что канцлер Германии Олаф Шольц уделил мало времени общению с ним в Берлине. Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский устроил официальную встречу для министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Шольц заявил, что Россия вынудила Германию поставлять оружие Украине
Политика
Олаф Шольц

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Во время военных действий Украине поставляли вооружение Великобритания, Испания, США и другие страны. Однако власти Германии не хотели принимать решение о поставках вооружения из-за принципа о том, что страна не поддерживает стороны какого-либо военного конфликта. Шольц называл эту позицию неизменной.

Уже 26 февраля канцлер заявил, что Германия отправит Украине оружие, в том числе 1 тыс. противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Немецкие власти одобрили передачу 400 противотанковых орудий из Нидерландов и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

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При этом немецкое агентство DPA со ссылкой на источники сообщало о передаче Украине 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела», 100 пулеметов MG3, 8 млн патронов для огнестрельного оружия.

Британский министр сообщил о закупках и передаче Киеву советского оружия
Политика
Фото:Ahmad Masood / Reuters

16 апреля власти Германии сообщили о намерении Шольца выделить €1 млрд на военную помощь Украине. 28-го числа Бундестаг одобрил всеобъемлющую поддержку Украины и поставку стране тяжелого вооружения.

Шольц объяснил поставку вооружений тем, что президент России Владимир Путин поставил под угрозу мир в Европе и не оставил Германии другого выбора.

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