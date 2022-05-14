МЧС опровергло подготовку к эвакуации приграничных белгородских сел

Журавлёвка, Белгородской области (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Сообщения о том, что с 15 мая в Белгородской области начнется эвакуация жителей приграничных поселков, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, такая информация поступает жителям региона с неизвестных номеров, зарегистрированных не на территории России, от людей, которые представляются сотрудниками МЧС.

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель — посеять панику среди населения», — говорится в сообщении.

Белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о разрыве нескольких снарядов, залетевших на территорию области. Под обстрел уже попадали населенные пункты Журавлевка, Отрадное, Головчино и другие.

Последний обстрел произошел 11 мая в селе Солохи в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины. Один человек погиб, семеро пострадали, были повреждены 17 домов, шесть машин. Гладков объявил эвакуацию жителей села в безопасное место.