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Число раненых при обстреле в Белгородской области выросло до семи

При обстреле села Солохи пострадали семь человек, один погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Поздно ночью привезли еще одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме», — написал глава региона.

По его словам, правительство окажет материальную помощь всем пострадавшим и семье погибшего. Заместители губернатора Константин Полежаев и Владимир Базаров должны скоро оценить масштабы повреждения жилых построек. Нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.

Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле с Украины
Политика
Вячеслав Гладков

Село Солохи находится в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

11 мая село попало под обстрел со стороны Украины, заявлял Гладков. Один жилой дом получил разрушения, загорелся камыш за пределами населенного пункта. Само село и дома не горели.

Сначала Гладков сообщал об одном пострадавшем, затем о трех, а к вечеру число раненых выросло до шести, один человек погиб. Среди пострадавших был и 14-летний мальчик. Жителей Солохи губернатор обещал вывезти в безопасное место.

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