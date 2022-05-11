Гладков объявил об эвакуации села после обстрела со стороны Украины

Жителей села Солохи вывезут в безопасное место, сообщил белгородский губернатор. Он привел данные Минздрава, согласно которым пострадали шесть человек, и опроверг информацию о втором погибшем при обстреле села

Фото: p.volokonovka / VK

Жителей села Солохи в Белгородской области, которое подверглось обстрелу со стороны Украины, вывезут в безопасное место, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным областного Минздрава, один человек погиб, число пострадавших при обстреле выросло до шести. Ранее Гладков говорил о трех раненых.

Губернатор опроверг данные СМИ о втором погибшем — 14-летнем подростке. «Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он. Ранее о втором погибшем сообщил Telegram-канал Baza.

Село Солохи находится в Белгородском районе в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины. Населенный пункт был обстрелян вечером 11 мая; один жилой дом частично разрушен, также загорелся камыш. Гладков заверил, что дома в селе не горят. Губернатор назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

Белгородские власти несколько месяцев сообщают об обстрелах со стороны Украины. 24 февраля, в день начала российской военной операции в соседней стране, Гладков рассказал о разрыве нескольких снарядов, залетевших на территорию области. Тогда пострадали двое взрослых и ребенок, были повреждены семь домов. СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц. Под обстрел попадали населенные пункты Журавлевка, Отрадное, Головчино и другие, о последнем подобном происшествии власти сообщали 5 мая.

Читайте на РБК Pro Pro Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Статьи Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI Исследования Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции

1 апреля пожар произошел на белгородской нефтебазе. По утверждению региональных властей и российского Минобороны, причиной стал авиаудар с двух украинских вертолетов. По данным МЧС, пострадали два человека. СК возбудил уголовное дело, назвав произошедшее терактом. Украинская сторона не подтвердила, но и не опровергла причастность к произошедшему.

11 апреля в регионе ввели повышенный уровень террористической опасности, его продлили до конца мая. Особый режим также ввели в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.