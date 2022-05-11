Гладков объявил об эвакуации села после обстрела со стороны Украины
Жителей села Солохи в Белгородской области, которое подверглось обстрелу со стороны Украины, вывезут в безопасное место, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным областного Минздрава, один человек погиб, число пострадавших при обстреле выросло до шести. Ранее Гладков говорил о трех раненых.
Губернатор опроверг данные СМИ о втором погибшем — 14-летнем подростке. «Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он. Ранее о втором погибшем сообщил Telegram-канал Baza.
Село Солохи находится в Белгородском районе в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины. Населенный пункт был обстрелян вечером 11 мая; один жилой дом частично разрушен, также загорелся камыш. Гладков заверил, что дома в селе не горят. Губернатор назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».
Белгородские власти несколько месяцев сообщают об обстрелах со стороны Украины. 24 февраля, в день начала российской военной операции в соседней стране, Гладков рассказал о разрыве нескольких снарядов, залетевших на территорию области. Тогда пострадали двое взрослых и ребенок, были повреждены семь домов. СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц. Под обстрел попадали населенные пункты Журавлевка, Отрадное, Головчино и другие, о последнем подобном происшествии власти сообщали 5 мая.
1 апреля пожар произошел на белгородской нефтебазе. По утверждению региональных властей и российского Минобороны, причиной стал авиаудар с двух украинских вертолетов. По данным МЧС, пострадали два человека. СК возбудил уголовное дело, назвав произошедшее терактом. Украинская сторона не подтвердила, но и не опровергла причастность к произошедшему.
11 апреля в регионе ввели повышенный уровень террористической опасности, его продлили до конца мая. Особый режим также ввели в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края.