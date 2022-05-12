Белгородский губернатор показал последствия обстрела села Солохи
При обстреле в селе Солохи Белгородской области повреждения получили 17 домовладений и шесть автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. В кратчайшие сроки все восстановим. Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра», — сказал глава области.
Он показал кадры выбитых стекол домов, нескольких машин, снаряда в поле и металлических обломков.
Село Солохи находится в 40 км к западу от центра Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.
11 мая село попало под обстрел. Как заявил Гладков, снаряды прилетели со стороны Украины. В результате обстрела загорелся камыш за пределами населенного пункта, но само село и дома не горели. Было нарушено газоснабжение, но его уже восстановили.
Пострадали семь человек, в том числе и 14-летний подросток. По данным Baza, среди раненых есть и пожилые люди, самому старшему 84 года. Власти подтвердили гибель одного человека. Как указывает издание, это 18-летний юноша.
Губернатор обещал вывезти жителей Солох в безопасное место. Правительство области окажет материальную помощь всем пострадавшим и семье погибшего.