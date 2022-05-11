Глава Пентагона потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием

Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Вашингтон требует от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое США оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете палаты представителей по ассигнованиям. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. Я возвращался к этому вопросу с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым вчера. Мы продолжим подчеркивать этот очень и очень важный момент», — сказал он, добавив, что Киеву уже указывали на необходимость подотчетности и контроля за размещением передаваемого США оружия.

С начала российской военной операции на Украине Вашингтон передал Киеву вооружений на сумму более $3,5 млрд, включая гаубицы, зенитные системы Stinger, противотанковые ракеты Javelin, беспилотники Ghost.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил конгресс в десять раз увеличить объем помощи Украине — до $33 млрд. Большая часть денег пойдет на военные нужды. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, у властей осталось $250 млн на оказание военной помощи Киеву.

Позже Байден подписал указ об отправке военной помощи Украине по программе ленд-лиза, которая ускоряет и упрощает поставки вооружений.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР

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11 мая Палата представителей США одобрила выделение Киеву $40 млрд, которые пойдут на вооружение и гуманитарные нужды. Этот законопроект теперь должны принять в сенате, после он поступит на подпись президенту.

США, Евросоюз и некоторые другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции и усилили поддержку после начала военных действий.

Российские власти критикуют эти действия, обвиняя руководство западных стран в «накачке» Украины оружием. 30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы и обвинил альянс в попытках помешать завершению военной операции путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.