США поставят Украине 25 тыс. снарядов для артиллерии и радары

США поставят Украине 25 тыс. артиллерийских снарядов калибра 55 мм, противоартиллерийские радары, приборы для подавления помех, полевое снаряжение и запчасти. Стоимость этого пакета военной помощи составит до $150 млн

Фото: US Marines / Reuters

В новый пакет военной помощи Украине войдут 25 тыс. снарядов для артиллерии калибром 155 мм, противоартиллерийские радары AN/TPQ-36 и оборудование для подавления помех, общая стоимость пакета составит до $150 млн, сообщает Пентагон.

Также США поставят полевое снаряжение и запчасти.

«Возможности этого пакета адаптированы для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские войска продолжают свое наступление на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это уже девятая поставка военной помощи Украине с августа 2021 года. За время, которое президент Джо Байден руководит США, Вашингтон выделил Киеву около $4,5 млрд на помощь в сфере безопасности, причем $3,8 из них — с начала российской военной операции 24 февраля. Начиная с 2014 года, США выделили Украине помощь на сумму более $6,5 млрд, указали в Пентагоне.

В военном ведомстве добавили, что США продолжают работать со своими союзниками и партнерами над выявлением и предоставлением Украине дополнительных возможностей для самообороны.

Новые поставки военной помощи Украине ранее анонсировал Байден. При этом он заявил, что администрация президента после этого объявления практически исчерпала средства, которые могут быть использованы для отправки военной помощи Украине без одобрения конгресса. Байден призвал законодателей оперативно одобрить необходимое дополнительное финансирование.

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До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о намерении президента 9 мая подписать закон о программе ленд-лиза для Украины (программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику союзникам во время Второй мировой войны).

В конце апреля Байден призвал конгресс увеличить объем помощи Украине более чем в 10 раз — с $3 до $33 млрд долларов. Из этой суммы $20 млрд должны пойти на вооружение, военное оборудование и снаряжение для солдат, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности. 29 апреля Псаки рассказала, что у властей осталось $250 млн на оказание военной помощи Киеву.

США, Евросоюз и некоторые другие страны начали поставлять Украине оружие еще до начала российской военной операции и усилили поддержку после начала военных действий. 21 апреля Пентагон пообещал передать Украине 72 гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов для них, 72 машины для буксировки и 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost. В тот же день Байден объявил о намерении выделить Киеву $800 млн в качестве помощи в области безопасности и $500 млн в качестве прямой экономической поддержки.

Российские власти критикуют такие действия властей западных стран, обвиняя их в «накачке» Украины оружием. 30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и НАТО перестать поставлять Украине оружие и боеприпасы и обвинил альянс в попытках помешать завершению военной операции путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.