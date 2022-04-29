Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине

США могут направить Украине вооружения на $250 млн, которые остались из выделенных $3,5 млрд, сообщила представитель Белого дома. Накануне Байден запросил у конгресса $33 млрд

Джен Псаки (Фото: Susan Walsh / AP)

Администрация президента США сейчас может направить $250 млн на оказание военной помощи Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Эта сумма осталась из $3,5 млрд, которые ранее для этих целей выделил конгресс, уточнила она.

«Мы будем работать над ускорением передачи [помощи] украинцам», — сказала Псаки. Представитель Белого дома добавила, что США нужно «срочно двигаться вперед по этому финансированию», чтобы продолжать оказывать Киеву помощь и убедиться в том, что у украинской стороны есть нужное вооружение, артиллерия и снаряжение, в котором она нуждается.

Накануне Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить на поддержку Украины $33 млрд. Предполагается, что из этой суммы $20 млрд пойдут на вооружения и снаряжение для военнослужащих, закупки и поставки другого военного оборудования, $8,5 млрд — на прямую экономическую поддержку, $3 млрд — на гуманитарную помощь и обеспечение продовольственной безопасности.

Как передает CNN, это включает отправку артиллерии, бронетехники, противотанковых систем и ПЗРК украинским военным, а также оказание гуманитарной помощи, включая поставку продуктов питания, воды, лекарств и предоставление жилья для украинцев, которым пришлось покинуть свои дома из-за боевых действий.

По данным Пентагона, всего за время президентства Байдена Вашингтон выделил Киеву помощь в области безопасности на сумму свыше $4 млрд, в том числе около $3,4 млрд с начала российской военной операции.

21 апреля власти США объявили о новом пакете на $800 млн, куда войдут 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost, 72 гаубицы, 144 тыс. артиллерийских снарядов для них и 72 тактические машины для буксировки, полевое оборудование и запчасти. На этой неделе Киев посетили глава Пентагона Ллойд Остин и госсекертарь США Энтони Блинкен, они пообещали продолжить оказание военной помощи Украине. Кроме того, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект о ленд-лизе, который упростит процедуру поставок вооружения Киеву.