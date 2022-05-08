Глава немецкого бундестага прибыла в Киев

Бербель Бас (Фото: enricobrissa / Twitter)

Председатель бундестага Германии Бербель Бас приехала на Украину, об этом сообщил руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисса в Twitter.

«Председатель бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев», — написал Брисса, уточнив, что она почтит память всех жертв Второй мировой войны и проведет политические переговоры.

Позже руководитель секретариата сообщил, что главу немецкого бундестага принял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее Украину также собирался посетить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, однако украинские власти отказали ему. Штайнмайер должен был приехать в Киев вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с целью продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. По данным немецкой газеты Bild, Киев отказался принять президента из-за его «тесных связей» с Россией и поддержки проекта газопровода «Северный поток-2».

После этого канцлер Германии Олаф Шольц отказался приезжать в украинскую столицу, пока там не побывает президент Германии. Канцлера критикуют за то, что в отличие от многих других западных лидеров он еще не ездил в Киев, отмечает Tagesschau. Посол в Германии Андрей Мельник заявил, что тот факт, что с начала военной операции на Украине в стране не побывал ни один представитель федерального правительства ФРГ, указывает на «вялость немецкой политики».

Позднее Шольц сообщил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Киев в ближайшее время.

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6 мая президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии посетить Киев 9 мая. «Он [Шольц] может сделать этот очень мощный политический шаг и приехать сюда, в Киев, 9 мая. Я не буду объяснять значение этого, я думаю, вы достаточно образованны, чтобы понять почему», — заявил Зеленский.