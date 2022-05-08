Спикеры парламентов Норвегии и Германии встретились с Зеленским в Киеве
Спикер норвежского парламента Масуд Гарахани и председатель бундестага Бербель Бас прибыли с визитом в Киев и встретились с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия украинского президента.
Глава стортинга выразил поддержку Украине. «Сегодня моя страна как раз отмечает день, когда нам удалось вернуть свою демократию и независимость после Второй мировой войны. К сожалению, ваша страна сегодня снова проходит через агрессию и насилие», — цитирует его офис Зеленского. Президент обсудил с Гарахани укрепление помощи Украине в сфере безопасности и поблагодарил спикера парламента за решение о передаче стране вооружений.
В разговоре с Бас Зеленский поблагодарил ее за принятие резолюции с призывом к правительству ускорить предоставление Киеву тяжелого вооружения и за финансовую помощь Берлина. Он обсудил со спикером бундестага «дальнейшее оборонное содействие Украине со стороны Германии», ужесточение санкций против России и движение Украины к членству в ЕС.
Правительство Норвегии в апреле передало Украине 100 переносных ЗРК Mistral. Германия с начала российской военной операции несколько раз объявляла о поставках Киеву оружия и боеприпасов.
19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок из своих резервов. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что это «непонятное» утверждение. В конце апреля бундестаг призвал правительство поставить Украине тяжелые вооружения.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение парламента ФРГ «печальным». Российские власти осуждают передачу Украине оружия из-за рубежа, но подчеркивают, что такие действия западных стран не помешают Москве выполнить цели спецоперации.
8 мая с визитом на Украине находятся премьер-министр Канады Джастин Трюдо, первая леди США Джилл Байден, премьер-министр и министр иностранных дел Хорватии Андрей Пленкович и Гордан Грлич-Радман.