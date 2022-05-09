Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» в Москве
Президент России Владимир Путин в шестой раз принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Трансляцию вел РБК.
Глава государства присоединился к шествию в районе Исторического музея и нес в руках портрет своего отца-фронтовика.
В России акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Путин участвует в акции уже шестой раз. Прошлый раз был в 2019 году, вместе с президентом шли народный артист СССР Василий Лановой и автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов. В 2020 и 2021 годах шествие на улицах не проводилось из-за пандемии коронавируса, акция проходила в онлайн-режиме.
8 мая «Бессмертный полк» прошел в Пекине и Сиднее.
Днем на Красной площади в Москве прошел парад в честь 77-летия Победы. В нем участвовали 11 тыс. военных, 131 единица наземной техники. Воздушную часть парада отменили, сославшись на погодные условия.
В своей речи Путин призвал не допустить повторения глобальной войны и ее последствий. «Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — сказал он. Также президент уделил внимание российской военной операции на Украине и отношениям России со странами НАТО.
Он напомнил, что в конце прошлого года Москва предлагала заключить договор по гарантиям безопасности с государствами Североатлантического альянса, однако, по словам президента, у блока «были совершенно другие планы».
Путин утверждал, что готовилась «очередная карательная операция на Донбассе», «вторжению в Крым», «активное освоение» НАТО соседних с Россией территорий. По мнению президента, это свидетельствовало о «неизбежном столкновении» России с «неонацистами и бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку», так что спецоперация была вынужденным решением.