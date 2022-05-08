«Бессмертный полк» прошел в Сиднее

Фото: Анна Аркаева / ТАСС

Организаторы акции «Бессмертный полк» в Сиднее получили угрозы от украинской общины, однако мероприятие состоялось, в нем приняли участие около 70 человек, сообщила «РИА Новости» координатор шествия Ксения Трифонова.

В посольстве России в Австралии агентству сообщили, что акция состоялась 8 мая, к ней присоединились соотечественники из других городов Австралии, а также сотрудники российского диппредставительства и генконсульства.

По словам Трифоновой, власти Сиднея разрешили мероприятие, однако были обеспокоены из-за поступивших в адрес организаторов угроз от представителей местной украинской общины.

Трифонова рассказала, что ради шествия местные власти перекрыли движение, а вдоль улиц было много полиции. После возложения цветов у памятника погибшим солдатам участники мероприятия продолжили празднование Дня Победы на яхте в гавани Сиднея, добавила она.

По данным агентства, на 9 мая запланировано возложение цветов к военному мемориалу в городе Перт (столица штата Западная Австралия).

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Томске в 2012 году, а позже стала проводиться по всей России и за ее пределами. Участники шествия выходят с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память.

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В Австралии акция впервые прошла в 2016 году в Брисбене, тогда в ней приняли участие более 100 человек, говорится на портале «Бессмертный полк в мире».

В России последние два года акция проходила в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. В этом году она состоится в традиционном формате 9 мая.