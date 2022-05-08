Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Улицу в Петрозаводске назвали в честь защитников Донбасса Политика, 17:44
«Бессмертный полк» прошел в Сиднее Политика, 17:38
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 17:35
Боксер Альварес отказался признать поражение в бою с Биволом Спорт, 17:33
Суд арестовал трех подростков, задержанных за попытку убийства бездомных Общество, 17:24
Bloomberg узнал, что послы ЕС не согласовали пакет санкций против России Политика, 17:16
Джилл Байден совершила «неожиданный» визит на Украину Политика, 16:58
Тактаров словами «пора кончать» оценил поражение обидчика Хабиба в UFC Спорт, 16:55
Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом с ноги. Видео Спорт, 16:45
Как быстро масштабировать IT-инфраструктуру при волатильности трафика РБК и Selectel, 16:40
В Португалии сообщили о решении передать Украине БТР и гаубицы Политика, 16:31
В Москве перекроют движение транспорта из-за парада Победы 9 мая Общество, 16:22
Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро Общество, 16:19
Российский вице-премьер посетил «Азовмаш» в Мариуполе Политика, 16:16
Политика ,  
0 

«Бессмертный полк» прошел в Сиднее

Фото: Анна Аркаева / ТАСС
Фото: Анна Аркаева / ТАСС

Организаторы акции «Бессмертный полк» в Сиднее получили угрозы от украинской общины, однако мероприятие состоялось, в нем приняли участие около 70 человек, сообщила «РИА Новости» координатор шествия Ксения Трифонова.

В посольстве России в Австралии агентству сообщили, что акция состоялась 8 мая, к ней присоединились соотечественники из других городов Австралии, а также сотрудники российского диппредставительства и генконсульства.

МИД Польши выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в Варшаве
Политика
Фото:Donat Brykczynski / ТАСС

По словам Трифоновой, власти Сиднея разрешили мероприятие, однако были обеспокоены из-за поступивших в адрес организаторов угроз от представителей местной украинской общины.

Трифонова рассказала, что ради шествия местные власти перекрыли движение, а вдоль улиц было много полиции. После возложения цветов у памятника погибшим солдатам участники мероприятия продолжили празднование Дня Победы на яхте в гавани Сиднея, добавила она.

По данным агентства, на 9 мая запланировано возложение цветов к военному мемориалу в городе Перт (столица штата Западная Австралия).

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Томске в 2012 году, а позже стала проводиться по всей России и за ее пределами. Участники шествия выходят с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Выставили золотой щит: почему в Китае не работают e-mail-рассылки
Инструкции
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы

В Австралии акция впервые прошла в 2016 году в Брисбене, тогда в ней приняли участие более 100 человек, говорится на портале «Бессмертный полк в мире».

В России последние два года акция проходила в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. В этом году она состоится в традиционном формате 9 мая.

Материалы к статье
Теги
Бессмертный полк Австралия шествие
Материалы по теме
Акция «Бессмертный полк» прошла в российском посольстве в Пекине
Общество
Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фоторепортаж
Общество
В Москве перекроют движение транспорта из-за парада Победы 9 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter