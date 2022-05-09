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Как в Москве прошел Парад Победы. Фоторепортаж

Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая. Как прошел торжественный смотр в столице — в материале РБК

В параде приняли участие более 11 тысяч военнослужащих, воздушная часть смотра была отменена из-за погодных условий. Иностранных лидеров государств в этом году на празднование Дня Победы не пригласили, объяснив это неюбилейной датой.

В параде на Красной площади приняли участие в том числе военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе, сообщил Путин. Президент также заявил, что подписал указ о поддержке детей военнослужащих России, погибших в ходе специальной военной операции.

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
мультимедиа Парад Победы Москва
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