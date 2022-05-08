Акция «Бессмертный полк» прошла в Пекине

В акции «Бессмертный полк» в Пекине приняли участие около 350 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные российского посольства в Китае, на территории которого и прошло шествие.

Акция началась в 10:30 по местному времени (5:30 мск). Перед участниками шествия выступил посол России в Китае Андрей Денисов. Акция завершилась минутой молчания и праздничным концертом.

В России акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2019 году в акции приняли участие 10 млн россиян, в 2020 и 2021 годах шествие на улицах не проводилось из-за пандемии коронавируса, акция прошла в онлайн-режиме.

Сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров сообщал, что в 2022 году акция пройдет в традиционном формате. В Москве шествие начнется в 15:00. Его участники пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Кроме того, в этом году организаторы шествия предложили принять участие в акции родственникам российских военных, которые погибли во время спецоперации на Украине. Акция также пройдет в Мариуполе.

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В то же время против проведения «Бессмертного полка» на своей территории выступили власти других стран. МИД Польши дал отрицательное заключение на обращение посольства России о проведении акции. Однако в российском посольстве заявили, что проведут шествие и возложат венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.

Полиция Берлина разрешила шествие «Бессмертного полка», но запретила использовать символы V и Z, георгиевские ленты, любые флаги и знамена, военные марши как музыкальное сопровождение, а также надевать военную форму или ее элементы.