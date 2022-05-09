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Зеленский пообещал не дать никому присвоить победу над нацизмом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы, видеозапись опубликована в Telegram-канале главы государства.

«Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом и никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции, победили нацизм. И мы никому не дадим присвоить эту победу», — сказал он.

Зеленский напомнил, что с нацизмом боролись миллионы украинцев, в том числе в Луганске, Донецке, Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Ялте, Симферополе, Керчи и Мариуполе.

Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С 2015 года вместо Дня Победы государственным праздником на Украине считается День памяти и примирения, который отмечается по европейской традиции 8 мая. Согласно закону об этом дне, власти и граждане Украины должны проявлять уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом, ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма.

Украинский лидер в видеообращении в честь Дня памяти и примирения сказал, что самым важным сейчас является слово «мир» и фраза «никогда снова».

«Мы знали цену, которую заплатили за эту фразу наши предки, знали, как важно уберечь ее и передать потомкам, но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые, как оказалось, являются истиной далеко не для всех», — указал Зеленский.

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Зеленский заявил, что Москва «забыла уроки Второй мировой войны»
Политика
Владимир Зеленский

4 мая этого года, во время военной операции России на Украине, Верховная рада приняла постановление «О недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом». Документ подчеркивает необходимость подтвердить вклад украинского народа в общую победу над нацизмом.

Во время парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин отметил, что Россия чтит всех воинов союзнических армий, которые разгромили «нацизм и милитаризм». Он назвал долгом сохранение памяти о тех, кто сокрушил нацизм и призвал не допустить повторения ужаса глобальной войны.

Путин также заявил, что военные действия, которые начала Россия на Украине, были «упреждающим отпором агрессии», так как, по его словам, США и их «компаньоны» сделали ставку на неонацистов и бандеровцев. Киев не раз отвергал поддержку этих движений.

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Теги
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