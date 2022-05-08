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Постпред США при ООН подтвердила передачу разведданных Украине

Линда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд (Фото: Radu Tuta / AP)

США продолжат оказывать Украине «ту поддержку, в которой она нуждается», сказала постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в ответ на вопрос ведущего CNN о предоставлении американских разведданных Киеву.

«Мы предоставили разведданные, но они (украинцы. — РБК) решают, по чему и как они будут наносить удары, — заявила дипломат. — <...> Я думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки».

NBC узнал, что Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

4 мая The New York Times писала, что США передали Украине разведданные, которые использовались для ударов по российским военным. Позднее CNN узнал, что Вашингтон предоставил Киеву информацию о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на судне начался пожар и оно затонуло. Глава ЦРУ назвал распространение таких сообщений опасным и безответственным.

6 мая канал NBC сообщил, что президент США Джо Байден на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и шефом Пентагона Ллойдом Остином потребовал прекратить утечки информации об обмене данными с украинской разведкой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого заявил, что «Вашингтон рассекретился» и Байден фактически сознался в координации и разработке со стороны США направленных против России операций украинских военных.

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